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Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 12 липня 2023 року, 20:00.

Київське Динамо на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до нового сезону провело контрольний матч проти швейцарського Янг Бойз.

Матч із чемпіоном Швейцарії закінчився з рахунком 3:3. У складі "біло-синіх" голами відзначилися Дубінчак та Беніто, а ще один м'яч у свої ворота забив Лустенбергер. У швейцарців результативні удари на рахунку Елії, Нсаме та Лакомого.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо — Янг Бойз:

Динамо Київ — Янг Бойз 3:3

Голи: Дубінчак, 9, Беніто, 23, Лустенбергер, 90 (автогол) - Еліа, 19, Нсаме, 37 (з пенальті), Лакомий, 66.

Динамо: Бущан, Дубінчак (Караваєв, 83), Дячук, Попов, Тимчик (Малиш, 83), Сидорчук (Андрієвський, 59), Шапаренко (Шепелєв, 59), Буяльський (Царенко, 69), Беніто (Лєднєв, 69), Кабаєв (Волошин, 59), Ярмоленко (Діалло, 69).

Янг Бойз (стартовий склад): Раціоппі, Малувуну, Угрініч, Камара, Еліа Ліна, Фасснахт, Янко, Нсаме, Ніассе, Біхсель, Сайлер.