Україна

Команда Мірчі Луческу відігралася в останній атаці матчу.

Київське Динамо у рамках підготовки до нового сезону на навчально-тренувальних зборах зустрічалося зі швейцарським Янг Бойз. Матч закінчився із рахунком 3:3.

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині, коли Тимчик прострілив із правого флангу на дальню стійку, звідки Дубінчак розстріляв ворота. За десять хвилин Еліа спокійно втік від Дячука та впевнено послав м'яч у ворота повз Бущана, зрівнявши цифри на табло.

Потім у штрафному майданчику швейцарців Ярмоленко п'ятою віддав на Беніто, а той з другої спроби зміг обіграти воротаря суперника — 2:1. Далі на 37 хвилині швейцарці заробили пенальті за гру рукою – одинадцятиметровий удар реалізував Нсаме.

На 65 хвилині Янг Бойз вперше повів у рахунку, коли Лакомий відзначився класним ударом у правий нижній кут воріт Бущана з лінії штрафного майданчика — 3:2. На останній хвилині матчу Діалло протягнув м'яч у штрафний майданчик і обігравши суперника прострілив уздовж воріт, де сфера від захисника Янг Бойз влетіла у сітку — 3:3.

Свій наступний матч кияни проведуть проти саудівського Аль-Хіляля. Гра відбудеться 19 липня.

Динамо Київ — Янг Бойз 3:3

Голи: Еліа, 19, Нсаме, 37 (з пенальті), Лакомий, 66 — Дубінчак, 9, Беніто, 23, Лустенбергер, 90 (автогол).

Динамо: Бущан, Дубінчак (Караваєв, 83), Дячук, Попов, Тимчик (Малиш, 83), Сидорчук (Андрієвський, 59), Шапаренко (Шепелєв, 59), Буяльський (Царенко, 69), Беніто (Лєднєв, 69), Кабаєв (Волошин, 59), Ярмоленко (Діалло, 69).

Янг Бойз (стартовий склад): Раціоппі, Малувуну, Угрініч, Камара, Еліа Ліна, Фасснахт, Янко, Нсаме, Ніассе, Біхсель, Сайлер.