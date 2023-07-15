Україна

Гравець киян — про майбутній сезон.

Захисник Динамо Владислав Дубінчка збирається отримувати більше ігрової практики в новому сезоні, а також розповів про поточні збори.

"У фізичному плані трохи важкувато, тому що великі навантаження, працюємо у дворазовому режимі, в тому числі у тренажерному залі. Але нічого, це збори, тож маємо терпіти й незабаром уже будемо виходити на фінішну пряму.

Важкий матч з Янг Бойз? Була важка дорога, адже ми летіли в день гри. Зараз відчувається навантаження після гри, але протягом матчу почувався нормально.

Чи вдалося перевірити себе на фоні такого суперника? Думаю, так. Плюс ми працюємо у дворазовому режимі, так що були недостатньо свіжими, також дорога позначилася, тож нам було набагато важче, ніж супернику. Це все сказалося приблизно з 60-ї хвилини, але потім вийшли хлопці на заміну й додали свіжості.

Секрет моєї результативності на зборах? Це бажання довести самому собі, боротися за місце у складі. Хочеться більше грати, тож тут велика мотивація.

Бажання реабілітуватись за минулий сезон? Сто відсотків треба виступити краще, це навіть не обговорюється. Ми маємо успішно подолати кваліфікацію Ліги конференцій та у групі показати все, на що здатні.

Мої цілі? Більше грати, оскільки не дуже був задоволений своєю роллю у весняній частині минулого сезону. На мою думку, грав мало, тож хочеться отримувати більше ігрового часу", — наводить слова Дубінчака офіційний сайт киян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравці молодіжної збірної приєдналися до тренувального збору Динамо.