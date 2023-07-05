Україна

Новачок житомирян розповів про підготовку до нового сезону.

Півзахисник Полісся В'ячеслав Танковський порівняв гру в УПЛ та Першій лізі.

"В Першій лізі дуже багато боротьби. Багато команд, які не можуть контролювати м’яч, завжди б’ють його вперед і просто біжать, підбирають.

Коли я грав в Першій лізі за Металіст, то було насправді дуже тяжко, коли я перейшов туди з Шахтаря. Важко було саме перелаштуватись. А в УПЛ команди і самі грають у футбол, і іншим дають грати.

Я думаю, що в Прем’єр-Лізі легше грати, але якщо ти знаєш що робити з м’ячем до його прийому. І якщо знаєш, то питань взагалі не буде", — цитує гравця офіційний сайт Полісся.

27-річний футболіст підписав контракт на три роки із новою командою.

Минулого сезону Танковський провів 21 матч в УПЛ, виступаючи спочатку за Металіст, а потім в оренді за Дніпро-1.