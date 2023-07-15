Україна

Вінгер готовий ще довго грати.

Андрій Ярмоленко буде віддавати усі сили задля Динамо, проте готовий покинути команду, якщо буде розуміти, що не тягне рівень.

"Для мене 33 роки – це просто цифри, які є в паспорті. А якщо ти професіональний футболіст, слідкуєш за своїм відновленням, професійно ставишся до того, чим займаєшся, знаєш своє тіло, розумієш, що потрібно робити, аби підійти в найкращих кондиціях до гри, – то я не бачу в цьому жодних проблем. І є багато прикладів – достатньо подивитися на тих же Мессі, Роналду, Модрича, Бензема тощо.

Тож це все стереотипи. У нашій країні люблять говорити, що після 30-ти вже старий, не біжить. Звісно, з роками ти втрачаєш певні якості, ту ж швидкість, але при цьому до тебе приходить досвід, ти по-іншому дивишся на футбол, відчуваєш його. І цей досвід значить часто набагато більше, ніж швидкість, удар, дриблінг, адже він є дуже важливим у футболі. Але у кожної людини своя думка, тож жодних проблем. Зараз для мене найголовніше – пройти збори, підготуватися до нового сезону, підійти у найкращих кондиціях та зробити все від себе залежне, аби чемпіонство повернулося до Києва.

У Ярмоленка шестирічної давнини були одні сильні якості, в нинішнього – інші. Звичайно, я вже казав про це, з роками твоя гра змінюється, втрачаєш у швидкості, ще в чомусь. Але твоє мислення на футбольному полі стає кращим із роками. Тому важко порівняти…

Якби я вже завершив кар’єру після двох років, на які я підписав контракт, тоді можна було б говорити й оцінювати. Але якщо я побачу, що не тягну рівень київського Динамо, то ми потиснемо руки з президентом, і я буду думати, чим займатимуся далі. Я не ворог собі й не хочу бути тягарем для команди. Єдине, можу сказати напевно, що віддаватиму всі сили на полі", — наводить слова Ярмоленка офіційний сайт киян.

Нагадаємо, раніше Андрій Ярмоленко заявив, що незадоволений тим, як склалася його кар’єра в Європі.