Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках товариського матчу київське Динамо зустрінеться з кіпрським Аріс Лімасол.

Це буде четвертий матч для команди Мірчі Луческу на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.

"Біло-сині" до цього обігравали Динамо з Бухареста (4:1) та резервний склад австрійського Вольфсберга (8:0), а також зіграли внічию проти швейцарського Янг Бойз (3:3).

Також додамо, що нещодавно склад Динамо на зборах поповнили гравці молодіжної збірної України віком до 21 року.

За підсумками минулого сезону кияни стали четвертими в Прем’єр-лізі, тоді як Аріс виграв кіпрську першість з відривом від АПОЕЛА в три очки.

Матч відбудеться сьогодні, 16 липня, о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялось про продовження контракту захисника Олександра Караваєва з київським клубом.