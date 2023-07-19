Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках товариського матчу київське Динамо зустрінеться з аравійським Аль-Хілялем.

Це буде п’ятий матч для команди Мірчі Луческу на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.

"Біло-сині" до цього обігравали Динамо з Бухареста (4:1) та резервний склад австрійського Вольфсберга (8:0), зіграли внічию проти швейцарського Янг Бойз (3:3), а також здолали кіпрський Аріс Лімасол (4:0).

Також додамо, що нещодавно склад Динамо представило нову форму.

За підсумками минулого сезону кияни стали четвертими в Прем’єр-лізі, тоді як Аль-Хіляль став третім у аравійській першості з відставанням від Аль-Іттіхаду в п’ять очок.

Матч відбудеться сьогодні, 19 липня, о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялось про продовження контракту захисника Олександра Караваєва з київським клубом.