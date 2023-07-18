Традиційно один із комплектів форми київської команди — білий, а другий — синій.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
18 липня 2023, 10:30
Київське Динамо у своїх соціальних мережах презентувало нові комплекти форм для сезону-2023/24.
Домашня форма "біло-синіх" виконана в білому кольорі з невеликими вставками синього. У цьому ж кольорі представлені логотипи спонсорів київської команди.
Гостьовий комплект від компанії New Balance виконаний у синьому кольорі з круговим візерунком темнішого відтінку.
Резервний комплект киян виконаний у жовтому кольорі із вставками синього кольору на комірі та рукавах.
Новинку від команди Мірчі Луческу представили Денис Попов та Микола Шапаренко.
Нагадаємо, завтра Динамо проведе останній спаринг на зборах проти саудівського Аль-Хіляля. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.