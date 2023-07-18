Україна

Традиційно один із комплектів форми київської команди — білий, а другий — синій.

Київське Динамо у своїх соціальних мережах презентувало нові комплекти форм для сезону-2023/24.

Домашня форма "біло-синіх" виконана в білому кольорі з невеликими вставками синього. У цьому ж кольорі представлені логотипи спонсорів київської команди.

Гостьовий комплект від компанії New Balance виконаний у синьому кольорі з круговим візерунком темнішого відтінку.

Резервний комплект киян виконаний у жовтому кольорі із вставками синього кольору на комірі та рукавах.

👀 Зустрічайте нову форму «Динамо» на сезон 2023/24 💙🤍 pic.twitter.com/cfMOQps8Tv — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 18, 2023

Новинку від команди Мірчі Луческу представили Денис Попов та Микола Шапаренко.

Нагадаємо, завтра Динамо проведе останній спаринг на зборах проти саудівського Аль-Хіляля. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.