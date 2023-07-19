Україна

Бразилець вже приєднався до "гірників" на зборах у Нідерландах.

Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із бразильським латералем Педріньйо.

Угода з 21-річним бразильцем розрахована до літа 2028 року.

Педріньйо є вихованцем бразильської Віторії, за яку дебютував у сезоні-2020 та зіграв 35 матчів. Навесні 2021 року він перебрався в Атлетіко Паранаенсе, де за два неповні роки відіграв 69 матчів та зробив два асисти.

Минулого сезону Педріньйо був основним гравцем Атлетіко, який став чемпіоном Бразилії.