Бразилець вже приєднався до "гірників" на зборах у Нідерландах.
Педріньйо, ФК Шахтар
19 липня 2023, 18:16
Донецький Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із бразильським латералем Педріньйо.
Угода з 21-річним бразильцем розрахована до літа 2028 року.
Педріньйо є вихованцем бразильської Віторії, за яку дебютував у сезоні-2020 та зіграв 35 матчів. Навесні 2021 року він перебрався в Атлетіко Паранаенсе, де за два неповні роки відіграв 69 матчів та зробив два асисти.
Минулого сезону Педріньйо був основним гравцем Атлетіко, який став чемпіоном Бразилії.