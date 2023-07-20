Україна

Угода із 36-річним українцем розрахована на один рік.

Президент футбольного клубу Полісся Геннадій Буткевич прокоментував угоду, яку клуб уклав з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком.

"Я поважаю та пишаюсь цією людиною. Його ставлення до тренувань — це великий приклад для команди Полісся.

Колись Боб Арум висловив свою думку про Усика та українців: "Він — українець, а українці б’ються, як ніхто у світі. Їм не давали шансів проти росії, настільки більшої країни. І вони вибили з них лайно… І досі вибивають. Не треба недооцінювати українців. Я думаю, що Тайсон може перемогти, але Усик віддасть у бою все, що у нього є", — нагадав цитату американського промоутера президент ФК Полісся в коментарі офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, Усик є чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі (20-0, 13 КО).

Раніше повідомлялося, що матч УПЛ між Вересом і Поліссям перенесли з Рівного до Житомира.