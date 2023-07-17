Україна

УПЛ ще не стартував, а традиційні перенесення матчів вже почались.

В першому турі чемпіонату України-2023/2024 Верес зустрінеться з новачком еліти житомирським Поліссям. Поєдинок мусив відбутись в Рівному, але його перенесли в інше місто.

Як повідомляє офіційний сайт Вереса, народний клуб пішов на поступку суперникам, для яких цей поєдинок стане першим в історії в еліті українського футболу, тому матч зіграють у Житомирі. Поєдинок відбудеться 28-го липня і розпочнеться о 19:00.

Таким чином, матч другого кола VBET-ліги Полісся — Верес, запланований на 2-ге грудня, відбудеться у Рівному.

Раніше повідомлялося, що Полісся підписало гравця Монпельє Бені Макуана.