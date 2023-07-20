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Екстренер Динамо знову при справі.

Польська Скра 1921 оголосила про призначення колишнього головного тренера Динамо Олександра Хацкевича своїм радником/консультантом. Про це повідомляється на сторінці команди у Facebook.

"Польський клуб, з яким я працюватиму, аматорський, професійних гравців там немає, але рівень футболу досить високий. Хочу допомогти хлопцям досягти успіху.

Професійна допомога тренеру Скра, розкриття потенціалу в окремих гравцях та всій команді, а також підготовка команди до виходу на професійний рівень – це буде у центрі моєї уваги", — сказав Олександр Хацкевич.

Попереднім місцем роботи Хацкевича була кіпрська Карміотісса. Він покинув клуб восени минулого року.