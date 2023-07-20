Німеччина

Німецький клуб підсилюється під Лігу чемпіонів.

Уніон на своєму офіційному сайті повідомив про підписання півзахисника Герти Люки Тузара.

Деталі переходу не розголошуються. Проте Transfermarkt вказує, що Уніон заплатиз за француза 3,00 млн €.

"Успіх Уніона в останні роки був приголомшливий, і я з нетерпінням чекаю нового виклику. Я сподіваюся швидко освоїтися в клубі", - сказав футболіст.

"Люка — досвідчений гравець із великим досвідом, як на національному, так і на міжнародному рівнях, — сказав тим часом керуючий директор клубу Олівер Рунерт. — Гравець такого рівня є надбанням будь-якої команди. Ми раді, що ми змогли переконати його приєднатися до нас".

Раніше Уніон орендував Фофана у Челсі.