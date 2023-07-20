Уніон на своєму офіційному сайті повідомив про підписання півзахисника Герти Люки Тузара.

Деталі переходу не розголошуються. Проте Transfermarkt вказує, що Уніон заплатиз за француза 3,00 млн €.

"Успіх Уніона в останні роки був приголомшливий, і я з нетерпінням чекаю нового виклику. Я сподіваюся швидко освоїтися в клубі", - сказав футболіст.

"Люка — досвідчений гравець із великим досвідом, як на національному, так і на міжнародному рівнях, — сказав тим часом керуючий директор клубу Олівер Рунерт. — Гравець такого рівня є надбанням будь-якої команди. Ми раді, що ми змогли переконати його приєднатися до нас".

Раніше Уніон орендував Фофана у Челсі.