Україна

Завершився товариський матч.

Динамо Київ в рамках контрольного поєдинку на зборах в Австрії грало проти місцевої Аустрії Клагенфурт.

Команда Мірчі Луческу відправила у ворота супротивника дев'ять м'ячів, натомість не пропустивши жодного у свої.

Зі стартових хвилин на поле вийшли футболісти, які напередодні у спарингу проти саудівського Аль-Хіляля або отримали мало ігрового часу, або взагалі не з’являлися на полі.

Динамо Київ – Аустрія Клагенфурт 9:0

Голи: Ванат (8, 33), Лєднєв (15, 74), Царенко (41), Діалло (43, 59), Караваєв (77), Андрієвський (90).