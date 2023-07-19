Україна

Команда Мірчі Луческу виявилася сильнішою за саудівський клуб з усіма зірковими новачками.

У черговому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах київське Динамо мінімально обіграло саудівський Аль-Хіляль із рахунком 1:0.

У стартовому складі саудівського клубу вийшли такі зіркові новачки, як Каліду Кулібалі, Сергій Мілінкович-Савич та Рубен Невеш.

Проте вже на п'ятій хвилині зустрічі команда Мірчі Луческу відкрила рахунок. Олександр Тимчик увірвався до штрафного майданчика суперника з правого флангу, після чого віддав м'яч у центр на Віталія Буяльського, який у дотик переправив м'яч точно у ворота саудитів.

Після цього була досить рівна гра, яка часто переривалася паузами через футболістів, що лежали на газоні. Обидві команди грали досить грубо, особливо саудити під керівництвом Жорже Жезуша.

Саудити мали кілька можливостей зрівняти рахунок, але десь не пощастило, а десь добре зіграв воротар "біло-синіх" Георгій Бущан. У киян відзначимо кілька класних можливостей у Беніто, який продовжує відігравати роль центрального нападаючого — в одному з моментів він влучив у стійку воріт після передачі Назара Волошина.

Динамо Київ — Аль-Хіляль 1:0

Гол: Буяльський, 5.

Динамо Київ (стартовий склад): Бущан, Дубінчак, Біловар, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Беніто.

Запасні: Нещерет, Моргун, Малиш, Ігнатенко, Сирота, Дячук, Вівчаренко, Караваєв, Горбач, Андрієвський, Рамадані, Бражко, Лєднєв, Волошин, Царенко, Діалло, Ванат.

Аль-Хіляль (стартовий склад): Аль-Маюф, Майкл, Кулібалі, Абдулхамід, Аль-Болеахі, Мілінкович-Савич, Невеш, Нассер Аль-Давсарі, Салем Аль-Давсарі, Каррільо, Аль-Хамдан.