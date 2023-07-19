Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 19 липня 2023 року, 19:00.

Київське Динамо в рамках підготовки до старту нового сезону провело черговий контрольний матч, у якому суперником був саудівський Аль-Хіляль.

Матч закінчився з рахунком 1:0 на користь команди Мірчі Луческу. Єдиний гол був забитий на п'ятій хвилині зустрічі, а його автором став Віталій Буяльський.

Також зазначимо, що у складі команди Жорже Жезуша на поле виходили зіркові новачки Каліду Кулібалі, Рубен Невеш та Сергій Мілінкович-Савич.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Аль-Хіляль:

Динамо Київ — Аль-Хіляль 1:0

Гол: Буяльський, 5.

Динамо Київ: Бущан (Нещерет, 71), Дубінчак (Малиш, 84), Біловар (Сирота, 71), Попов (Дячук, 81), Тимчик (Вівчаренко, 84), Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Царенко, 81), Буяльський (Андрієвський, 81), Кабаєв (Волошин, 29), Ярмоленко (Караваєв, 71), Беніто (Ванат, 71).

Аль-Хіляль (стартовий склад): Аль-Маюф, Майкл, Кулібалі, Абдулхамід, Аль-Болеахі, Мілінкович-Савич, Невеш, Нассер Аль-Давсарі, Салем Аль-Давсарі, Каррільо, Аль-Хамдан.