Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 20 липня 2023 року.

Динамо в рамках товариської зустрічі на зборах в Австрії грало проти місцевої Аустрії Клагенфурт та здобуло вкрай впевнену перемогу — 9:0.

За команду Мірчі Луческу дублями відзначились Ванат, Діалло та Лєднєв, по голу на свій рахунок записали Царенко, Караваєв та Андрієвський.

Огляд матчу:

Динамо Київ – Аустрія Клагенфурт 9:0

Голи: Ванат (8, 33), Лєднєв (15, 74), Царенко (41), Діалло (43, 59), Караваєв (77), Андрієвський (90).