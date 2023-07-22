Україна

Напередодні Артем Смоляков підписав п'ятирічний контракт із житомирським клубом.

Захисник Полісся Артем Смоляков прокоментував свій перехід до житомирського клубу, з яким підписав контракт на п'ять років.

"Я слідкував за командою, ще коли вона виступала в Першій лізі. Мені в цілому був дуже цікавий цей проєкт. Мені дуже подобається, що команда вперше вийшла в УПЛ і вже прагне виступати в єврокубках. Тому, коли я отримав пропозицію, я радо відгукнувся на неї.

Коли я прилетів на збори в Австрію, партнери дуже тепло мене зустріли. Одразу ж допомогли адаптуватись в колективі. Вцілому тренерський штаб, персонал клубу — все на дуже високому рівні. Я радий, що став частиною цього проєкту. У мене дуже позитивні враження від команди і клубу.

Підтримка вболівальників відчутна навіть на дистанції, тому я чекаю всіх вболівальників Полісся біля екранів телевізорів, а згодом, коли ситуація дозволить, і на трибунах. Ну, а я готовий показувати свою майстерність на футбольному полі", - наводить слова Смолякова прес-служба клубу.

Раніше президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував угоду, яку клуб уклав з чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком.