Україна

Черговий новачок дебютанта УПЛ.

Полісся на своєму офіційному сайті повідомляє про підписання захисника Артема Смолякова.

Смоляков — вихованець академії дніпровського Дніпра. До переходу в Полісся Артем виступав за футбольний клуб Інгулець. В минулому сезоні футболіст зіграв 28 матчів в Українській Прем'єр-Лізі.

Тренерський штаб "вовків" високо оцінює перспективність Артема Смолякова. За словами тренера-аналітика Полісся Сергія Пінчука, за умови розвитку потенціалу Артема, він може відчутно посилити склад команди.

"Артем Смоляков — це дуже перспективний гравець з точки зору розуміння гри, його швидкісно-силових якостей, технічних характеристик. Усе це дозволить йому доволі швидко зрозуміти принцип гри команди та інтегруватись у ту модель футболу, яку будує тренерський штаб Полісся. Він доволі працездатний футболіст і це — великий плюс, оскільки, за умови вдалого розвитку його потенціалу, Артем вже в найближчі роки може стати гравцем дуже високого рівня", — розповідає про нового гравця команди тренер-аналітик Полісся Сергій Пінчук.

Раніше повідомлялося, що матч УПЛ між Вересом і Поліссям перенесли з Рівного до Житомира.