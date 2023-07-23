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Керманич Шахтаря прокоментував роботу команди.

Донецький Шахтар напередодні переграв нідерландський Утрехт у спарингу, що тривав дві години.

Утрехт — Шахтар 2:4 Відео голів та огляд товариського матчу 22.07.2023

Після завершення гри головний тренер "гірників" Патрік ван Леувен підбив підсумки літніх зборів за участі його команди.

"Я дуже задоволений зборами, провели чудові три тижні в Нідерландах. Хлопці багато працювали, щодня була цілковита концентрація в тренувальному процесі, аби реалізувати те, чого хочемо.

Постійно спілкувались із гравцями задля кращої взаємодії між тренерським штабом і футболістами. Отже, усе дуже добре. Окрім того, можна побачити покращення порівняно з першими тижнями, коли ми тільки поверталися до гри.

Радію, що хлопці зіграли саме таким чином у матчі проти Утрехта, як ми тренувалися останніми днями, що вони намагалися працювати як одна команда. Це — найголовніше.

Подобається, коли вони все на полі роблять разом. І ми створили багато гольових моментів. Гадаю, у цілому вся група, адже всі брали участь у цій останній грі, добре попрацювала і залишила гарне враження від своїх якостей.

На зборах важливо перемагати й забивати голи, а ми забили аж чотири м’ячі. Футболістам корисно бачити, що вони можуть забивати з тих моментів, які отримують, що вони створюють багато гольових шансів, особливо в останні тридцять хвилин гри. Вони все одно мали велику кількість моментів, хоча й були втомленими від зборів. Тому, вважаю, всі добре себе проявили.

Я окремо радію від того, що Невертон та Педріньйо долучились до нас. Це двоє талановитих футболістів. Сьогоднішній план був дати грати по 30 хвилин Педріньйо на позиції захисника й Невертону, щоб вони разом зіграли так, як ми відпрацьовували останніми тижнями.

Вони долучились до нас лише кілька днів тому, тому їм потрібно трохи більше часу, але я думаю, що вони продемонстрували деякі свої якості під час сьогоднішнього матчу. Більш тривала співпраця з ними може бути цікавою.

Окрім цього, у нас усе ще є футболісти з ушкодженнями й ті, хто відновлюється після мікротравм або має інші невеликі проблеми, із ким ми хочемо бути дуже обережними. Але це не впливає на довготривалий процес.

Щодо Тараса Степаненко, то, сподіваємось, він швидко повернеться до тренувального процесу. Йому потрібно трохи більше часу, щоб відновитись, але за межами поля він дуже старанно працює, щоб повернутися до команди якнайшвидше.

Ми чекаємо остаточної відповіді про покращення його стану і те, коли він зможе повернутися до команди. Сподіваюся, отримаємо її за кілька днів.

Із нетерпінням чекаю на сезон. Вважаю, це дуже талановита команда, яка має багато різноманітних якостей, аби багато забивати, добре захищатися й демонструвати якісну гру.

Сподіваюся, усе стане по своїх місцях і ми покажемо чимало гарних матчів уболівальникам Шахтаря, для того, урешті-решт, щоб люди з Донбасу отримували позитивні емоції, спостерігаючи за грою своєї команди. Гадаю, у нас буде багато яскравих моментів.", — заявив нідерландський фахівець.

Перший матч нового сезону УПЛ донецький Шахтар проведе проти харківського Металіста 1925.