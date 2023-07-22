Україна

Матч пройшов у незвичайному форматі — команди провели чотири тайми по 30 хвилин.

Донецький Шахтар у рамках навчально-тренувального збору у Нідерландах провів свій останній спаринг проти Утрехту.

Матч між чемпіоном України та командою, яка посіла сьоме місце у чемпіонаті Нідерландів, пройшов у незвичайному форматі – колективи провели чотири тайми по 30 хвилин.

Команда Патріка ван Леувена здобула перемогу з рахунком 4:2. Перемогу "гірникам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Траоре, В'юнника, Судакова та Ракицького. У голландців результативними ударами відзначилися Клайбер та Буссаїд.

Утрехт — Шахтар 2:4

Голи: Клайбер, 80, Буссаід, 82 — Траоре, 2, В’юнник, 30, Судаков, 58, Ракицький, 84.

Шахтар: Різник, Топалов, Матвієнко, Бондар, Гочолейшвілі, Бондаренко, Судаков, Криськів, Зубков, В’юнник, Траоре.

Запасні: Трубін, Пузанков, Твардовський, Корнієнко, Фарина, Козік, Ракицький, Конопля, Глущенко, Педрінью, Кастільо, Назарина, Очеретько, Кащук, Невертон, Тоіров, Сікан, Келсі.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ Шахтар зіграє проти харківського Металіста 1925. Гра відбудеться 29 липня, о 17:00 за київським часом.