Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 22 липня 2023 року, 15:00.

Донецький Шахтар у своєму останньому контрольному матчі на зборах у Нідерландах обіграв Утрехт із рахунком 4:2.

Матч пройшов у незвичайному форматі – команди провели чотири тайми по 30 хвилин.

У складі "гірників" результативними ударами відзначилися Траоре, В'юнник, Судаков та Ракицький, а у голландців — Клайбер та Бусаїд.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Утрехт — Шахтар:

Утрехт – Шахтар 2:4

Голи: Клайбер, 80, Буссаід, 82 — Траоре, 2, В’юнник, 30, Судаков, 58, Ракицький, 84.

Шахтар (1 і 2 тайми): Різник (Трубін, 31), Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко (к), Топалов, Бондаренко, Судаков, Криськів, Зубков (Тоіров, 45), В’юнник (Невертон, 31), Траоре.

Шахтар (3 і 4 тайми): Твардовський (Пузанков, 91), Конопля (Фарина, 106), Козік, Ракіцький (к), Корнієнко (Педріньйо, 91), Очеретько, Назарина (Кастілло, 91), Глущенко, Кащук, Сікан, Келсі.