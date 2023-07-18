Україна

Обидва голи українських футболістів були у ворота збірної Франції.

УЄФА у своєму твіттері опублікував рейтинг десятки найкращих забитих м'ячів за підсумками минулого розіграшу молодіжного Євро-2023.

Найкращим голом за версією УЄФА визнано забитий м'яч у виконанні португальця Жоау Невеша у ворота збірної Бельгії.

На другому місці йде гол грузина Зуріко Давіташвілі, який забив його у ворота збірної Нідерландів.

Трійку найкращих доповнив забитий м'яч українського півзахисника Георгія Судакова у ворота збірної Франції після передачі Михайла Мудрика. На четвертому місці ще один м'яч українця, цього разу хавбека Артема Бондаренка, у тому ж протистоянні проти французів.

⭐️ U21 EURO Goal of the Tournament ⚽️



The results are in... 🥁#U21GOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/9qUyI8nYOE — UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) July 17, 2023

За ними у рейтингу йдуть голи француза Арно Калімуендо (матч проти Італії), англійця Коула Палмера (проти Ізраїлю), його партнера по команді Еміля Сміта-Роу (проти Ізраїлю), швейцарця Кастріота Імері (проти Італії), іспанця Серхіо Гомеса (проти України) та норвежця Еміля Сейде (проти Швейцарії).

Нагадаємо, Україна дісталася півфіналу Євро-2023, де поступилася Іспанії (1:5). Незважаючи на це, "синьо-жовті" вперше у своїй історії вибороли право на виступ на Олімпійських іграх у Парижі.