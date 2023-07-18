Обидва голи українських футболістів були у ворота збірної Франції.
ГЕОРГІЙ СУДАКОВ, ФОТО: УАФ
18 липня 2023, 09:38
УЄФА у своєму твіттері опублікував рейтинг десятки найкращих забитих м'ячів за підсумками минулого розіграшу молодіжного Євро-2023.
Найкращим голом за версією УЄФА визнано забитий м'яч у виконанні португальця Жоау Невеша у ворота збірної Бельгії.
На другому місці йде гол грузина Зуріко Давіташвілі, який забив його у ворота збірної Нідерландів.
Трійку найкращих доповнив забитий м'яч українського півзахисника Георгія Судакова у ворота збірної Франції після передачі Михайла Мудрика. На четвертому місці ще один м'яч українця, цього разу хавбека Артема Бондаренка, у тому ж протистоянні проти французів.
За ними у рейтингу йдуть голи француза Арно Калімуендо (матч проти Італії), англійця Коула Палмера (проти Ізраїлю), його партнера по команді Еміля Сміта-Роу (проти Ізраїлю), швейцарця Кастріота Імері (проти Італії), іспанця Серхіо Гомеса (проти України) та норвежця Еміля Сейде (проти Швейцарії).
Нагадаємо, Україна дісталася півфіналу Євро-2023, де поступилася Іспанії (1:5). Незважаючи на це, "синьо-жовті" вперше у своїй історії вибороли право на виступ на Олімпійських іграх у Парижі.