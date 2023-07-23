Україна

Форвард Шахтаря прокоментував роботу команди на зборах.

Донецький Шахтар напередодні переграв нідерландський Утрехт у спарингу, що тривав дві години.

Утрехт — Шахтар 2:4 Відео голів та огляд товариського матчу 22.07.2023

Після завершення гри нападник "гірників" Лассіна Траоре, на рахунку якого один із забитих м’ячів, підбив підсумки літніх зборів та розповів про власні очікування від прийдешньої кампанії.

"Приємно було знову побачити хлопців та починати сезон з новими амбіціями. Ми дуже багато працювали кілька тижнів поспіль і готові до старту.

Вважаю, що зараз ми з напарниками вивчаємо один одного на полі. У нас із перших хвилин грав основний склад, а потім усі гравці обойми отримали ігрові хвилини. Маємо чудове взаєморозуміння, вивчаємо нову тактику та підлаштовуємось під тренера.

Завжди дуже приємно забивати, навіть у товариському матчі. Це додало мені більше впевненості, і я з нетерпінням очікую на початок сезону.

Вимоги перед нами ставлять такі, як і завжди — боротись за трофеї, удосконалюватися щодня і мати гарні результати. Ми — Шахтар, тож повинні здобути чемпіонство.

Як і кожного року, Шахтар повинен вдосконалюватися і демонструвати гарну гру. Ми впевнені в собі. У хлопців стало більше досвіду, долучаються нові гравці, тому будемо допомагати їм отримати цей досвід у Лізі чемпіонів. Переконаний, що це буде чудовий сезон, — не можу дочекатися його початку.

Щодо мого стану, то мені стає краще щодня. Намагаюсь докладати чимало зусиль, адже це була дуже важка травма. Звісно, я працював під час літнього відпочинку, а потім долучився до команди, щоб почати тренуватися разом із хлопцями. Мій стан покращується.

Завжди приємно повертатись до України, особливо до Києва, тож я з нетерпінням цього чекаю", — заявив буркінійський виконавець.

Перший матч нового сезону УПЛ донецький Шахтар проведе проти харківського Металіста 1925.