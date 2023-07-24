Україна

Воротар Ілля Ольховий — гравець ФК Минай.

Минай та Ілля Ольховий поставили підписи під трирічним контрактом. 20-річний голкіпер виступатиме в закарпатській команді під 34 номером. Про це повідомляє пресслужба ужгородців.

Попереднім клубом Ольхового був Львів. У сезоні-2022/23 він провів 13 ігор у чемпіонаті U19 та 3 зустрічі в УПЛ. Дебют у вищій лізі Ольхового відбувся 25 травня 2023 року у матчі проти Чорноморця.

Раніше повідомлялось, що Минай підписав дворічний контракт з правим вінгером Артуром Ременяком.