Україна

Василь Гакман — футболіст Вереса.

Двадцятитрирічний захисник Василь Гакман продовжить кар'єру у рівненському Вересі. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу. З народним клубом футболіст уклав контракт строком на 3 роки.

Василь Гакман — вихованець футбольної школи чернівецької Буковини. У минулому сезоні за Буковину провів 21 матч у Першій лізі чемпіонату України.

Нагадаємо, раніше новачками рівненського Вереса стали бразильці Яго Сікейра і Жуліо Сезар, а також Євген Паст, Євгеній Шевченко, Максим Марусич, Олександр Кучеренко й Андрій Кухарук.