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Один з фаворитів турніру розпочав свій шлях з впевненої перемоги.

У черговому матчі групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 року збірна Бразилії розгромила команду Панами.

Хет-триком відзначилась Арі Боржес. Ще один м'яч на рахунку Беатріз.

Також в цій групі змагаються за вихід в плей-оф збірні Франції та Ямайки. Вони в першому турі поділили очки — 0:0.

Бразилія — Панама 4:0

Голи: Боржес, 19, 39,70, Беатріз, 48

Раніше повідомлялося, що українка Монзуль зарахувала гол Нідерландів після перегляду ВАР та пояснила стадіону чому.