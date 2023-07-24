Один з фаворитів турніру розпочав свій шлях з впевненої перемоги.
Арі Боржес, GETTY IMAGES
24 липня 2023, 16:24
У черговому матчі групового етапу жіночого чемпіонату світу 2023 року збірна Бразилії розгромила команду Панами.
Хет-триком відзначилась Арі Боржес. Ще один м'яч на рахунку Беатріз.
Також в цій групі змагаються за вихід в плей-оф збірні Франції та Ямайки. Вони в першому турі поділили очки — 0:0.
Бразилія — Панама 4:0
Голи: Боржес, 19, 39,70, Беатріз, 48
Раніше повідомлялося, що українка Монзуль зарахувала гол Нідерландів після перегляду ВАР та пояснила стадіону чому.