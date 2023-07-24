Україна

Луганський клуб прямує додому.

Сьогодні, 24-го липня луганська Зоря повертається в Україну після передсезонних зборів. Команда відправилась у Львів, де на них чекатиме гра першого туру чемпіонату сезону 2023-2024. Про це повідомляє пресслужба клубу.



Результати матчів на зборах:



04.07.2023: Зоря — Ресовія — 4:2

08.07.2023: Зоря — Сталь — 1:0

11.07.2023: Зоря — Земплін — 2:1

14.07.2023: Зоря — Мотор — 1:3

22.07.2023: Зоря — Ружомберок — 1:2



Вже 29-го липня, в першому турі чемпіонату Зорі буде протистояти львівський Рух. Початок зустрічі – 15:00.

Нагадаємо, на нашому сайті доступний запис повного матчу між Зорею та Мотором.