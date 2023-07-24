Луганський клуб прямує додому.
Зоря, інстаграм Зорі
24 липня 2023, 18:00
Сьогодні, 24-го липня луганська Зоря повертається в Україну після передсезонних зборів. Команда відправилась у Львів, де на них чекатиме гра першого туру чемпіонату сезону 2023-2024. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Результати матчів на зборах:
04.07.2023: Зоря — Ресовія — 4:2
08.07.2023: Зоря — Сталь — 1:0
11.07.2023: Зоря — Земплін — 2:1
14.07.2023: Зоря — Мотор — 1:3
22.07.2023: Зоря — Ружомберок — 1:2
Вже 29-го липня, в першому турі чемпіонату Зорі буде протистояти львівський Рух. Початок зустрічі – 15:00.
Нагадаємо, на нашому сайті доступний запис повного матчу між Зорею та Мотором.