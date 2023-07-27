Україна

Віталій Косовський залишає криворізький колектив.

Старший тренер криворізького Кривбасу U-19 Віталій Косовський залишає посаду за взаємною згодою сторін. Разом з Віталієм Владиславовичем роботу з юнацькою командою червоно-білих припиняють тренер Вʼячеслав Нівінський та тренер воротарів Геннадій Тарасюк.

Тренери працювали у Кривбасі U-19 трохи більше одного року. За цей час криворізька команда дебютувала у юнацькому чемпіонаті УПЛ, зайнявши 12 сходинку, у 8 матчах відсвяткувавши перемогу. За час роботи Віталія Владиславовича пʼять гравців юнацької команди залучались до лав головної команди Кривбасу на матчі чемпіонату, та один з них дебютував в УПЛ.

Раніше повідомлялось, що Маханьков перейшов у Кривбас.