Україна

Сторони вирішили розірвати контракт.

ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Іллі Коваленко.

Угода з 33-річним українцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

Коваленко став гравцем черкаського клубу в грудні минулого року і за цей час він провів лише п'ять матчів, відігравши на полі 262 хвилини.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ ЛНЗ зіграє проти одеського Чорноморця. Гра відбудеться у неділю, 30 липня, о 13:00 за київським часом.