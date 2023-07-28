Захисник дістався ювілейної відмітки.
Артем Шабанов, фото Полісся
28 липня 2023, 20:16
Полісся в рамках поєдинку першого туру на стадіоні Центральний в Житомирі грає проти Вереса.
В стартовому складі житомирян вийшов захисник Артем Шабанов, для якого цей матч став 150 в рамках УПЛ.
В елітному дивізіоні чемпіонату України футболіст виступав у складі Арсеналу-Київ, Волині, Олімпіка та Динамо.
У цих матчах на його рахунку три голи та результативна передача.
Зустріч Верес — Полісся розпочалась о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.