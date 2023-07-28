Україна

Захисник дістався ювілейної відмітки.

Полісся в рамках поєдинку першого туру на стадіоні Центральний в Житомирі грає проти Вереса.

В стартовому складі житомирян вийшов захисник Артем Шабанов, для якого цей матч став 150 в рамках УПЛ.

В елітному дивізіоні чемпіонату України футболіст виступав у складі Арсеналу-Київ, Волині, Олімпіка та Динамо.

У цих матчах на його рахунку три голи та результативна передача.

Зустріч Верес — Полісся розпочалась о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.