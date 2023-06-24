Україна

Захисник поділився думками після підписання угоди з Поліссям.

Новачок Полісся Артем Шабанов розповів про перші враження від клуба та команди, а також чи буде святкувати гол у ворота Динамо.

Про перший день в команді:

"Раніше я знав Євгенія Морозка і Пилипа Будківського. Грав з Андрієм Гітченком, коли я починав. Враження приємні, колектив дуже добре прийняв. Ну, а як далі — ще поки рано говорити, третій день усього. Подивимось, як буде далі".

Про тренерський стиль Калітвінцева:

"За тренерською кар’єрою Юрія Калітвінцева я не слідкував і не тренувався раніше з ним. Але те, що я бачу зараз — мені дуже подобається. Хороший тренувальний процес, усе робиться з м’ячем, дуже футбольні вправи. Тому наразі я дуже задоволений від роботи з ним".

Про святкування голу у ворота Динамо:

"Не знаю. Якщо переможний і за перше місце, то буду святкувати".

Про те, що знає про Полісся:

"Я дивився декілька матчів, бо в мене тут грає друг Євгеній Морозко, слідкував за його виступами. Коли переходив сюди, то телефонував до нього, питав, як тут все влаштовано — добре чи недобре. Він дав хороші рекомендації, тому я зробив свій вибір і дуже сподіваюсь, що цей вибір буде добрим".

Нагадаємо, раніше президент житомирського клуба заявив, що ціль Полісся в першому сезоні УПЛ — спробувати потрапити в топ-5.