Україна

Тренер Вереса — про поразку від Полісся.

Верес в рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату України поступився Поліссю з рахунком 0:2.

Головний тренер команди Сергій Лавриненко засмучений поразкою та вважає, що швидкий гол зламав план на гру.

"Враження негативні. Ми програли. Але наша команда на початку шляху. Важко відіграватися, пропустивши вже на старті. Це зламало всі плани на гру. Гол Макуани вплинув на гру. Це як в боксі — ми пропустили і весь наш план зламався.

В перерві говорили про більш агресивну гру в атаці. Нападник, який вийшов у старті, на мою думку не впорався із завданням, тому відбулася заміна в перерві.

По перерві суперник більше грав від оборони. Нам не вистачало індивідуальної майстерності. Потрібно переглядати повтор. VAR скасовував пенальті. Якби ми забили одинадцятиметровий — гра могла б піти за іншим сценарієм", — наводить слова тренера офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, раніше перемогу своєї команди прокоментував головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев.