Україна

Коментар тренера після історичної перемоги.

Головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував перемогу над Вересом (2:0) у першому турі УПЛ сезону 23/24.

"Багато емоцій. Я задоволений першим таймом. Розумію, що це була перша історична гра для нашого клубу. Було психологічно важко. Найголовніше — це рахунок. Було багато помилок. Я іншого і не очікував. Рухаємось далі.

Перемога відбулась завдяки багатьом компонентам. Це і швидкість у першому таймі, індивідуальна майстерність, особливо ігрова дисципліна. Впевнений, що команда може грати краще. Працюємо.

Вилучення Гітченка? Це вплинуло на гру. Ми перебудувались. Сам момент я не бачив. Мені сподобалось, як команда дисципліновано грала в обороні. Трошки не вистачило швидкої атаки, передумови для цього були, але не буду гнівити бога", — сказав Калітвінцев в ефірі MEGOGO.

Раніше повідомлялось, що матч проти Вереса — 150-й для Шабанова в УПЛ.