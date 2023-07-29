В клубі розраховують на талановитих вихованців.
Віталій Пономарьов, фото Рух
29 липня 2023, 13:59
Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував трансферну політику клуба, збори та майбутній матч проти Зорі.
"Настрій напередодні старту нового сезону позитивний. Команда пройшла збори, готова до чемпіонату. Підсилення у команді немає, адже стратегія клубу – розвиток молодих футболістів, які є вихованцями Руху. Вірю в них, упевнений, що у цьому сезоні вони здатні на прогрес, аби покращити свою гру. Минулий сезон був для них складним, але вони з честю вийшли із цієї ситуації.
На мою думку, команда здатна грати на дуже серйозному рівні. Єдине, що може завадити хлопцям, так це відсутність досвіду. Хоча, беручи до уваги спаринг з Металістом 1925, у якому ми перемогли 2:0, цей фактор не став вирішальним, і це попри те, що середній вік команди на полі склав 21,5 років. Звичайно, досвід на рівні УПЛ дуже важливий, але якщо брати якість виконавців та їхній рівень підготовки, то тут я в команді упевнений.
Дуже добре, що вдалось провести повноцінні збори разом з командою. У нас був час, аби награти ігрові зв’язки, прищепити стиль гри, який хоче бачити наш тренерський штаб. Команді вдалось здобути 7 перемог у 9-ти літніх спарингах, але ми не ставили перед хлопцями задачу вигравати у кожному матчі на зборах. Головне було – максимально якісно підготуватись до сезону. Тішить, що хлопці демонстрували якісну гру. Будемо сподіватись, що всі ці напрацювання нам вдасться реалізувати і в офіційних матчах.
Ми розпочинаємо сезон проти Зорі. Це бронзовий призер минулого чемпіонату, який представлятиме Україну в єврокубках. Звичайно, це дуже серйозний суперник. Готуємось у звичному режимі. Звісно, будемо деякі моменти готувати конкретно під суперника, але в загальному від своїх принципів гри відходити не збираємось. Будемо намагатись грати у той футбол, який награвали під час літніх зборів.
Так, саме у матчі проти Зорі я дебютував на чолі Руху у минулому сезоні. Але гра проти луганського клубу не є принциповою для мене. За перемогу в кожному матчі дають по 3 очки, незалежно від того, хто проти тебе грає. На кожен матч команда повинна виходити з думками лише про перемогу. Дякуємо нашим Збройним Силам України, завдяки яким ми можемо тренуватись та грати у футбол", — наводить слова Пономарьова офіційний сайт Руху.
Поєдинок Рух — Зоря розпочнеться сьогодні о 15:00 за київським часом, а слідкувати за його подіями ви можете в відео онлайн-трансляції на нашому сайті.