Україна

В клубі розраховують на талановитих вихованців.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував трансферну політику клуба, збори та майбутній матч проти Зорі.

"Настрій напередодні старту нового сезону позитивний. Команда пройшла збори, готова до чемпіонату. Підсилення у команді немає, адже стратегія клубу – розвиток молодих футболістів, які є вихованцями Руху. Вірю в них, упевнений, що у цьому сезоні вони здатні на прогрес, аби покращити свою гру. Минулий сезон був для них складним, але вони з честю вийшли із цієї ситуації.

На мою думку, команда здатна грати на дуже серйозному рівні. Єдине, що може завадити хлопцям, так це відсутність досвіду. Хоча, беручи до уваги спаринг з Металістом 1925, у якому ми перемогли 2:0, цей фактор не став вирішальним, і це попри те, що середній вік команди на полі склав 21,5 років. Звичайно, досвід на рівні УПЛ дуже важливий, але якщо брати якість виконавців та їхній рівень підготовки, то тут я в команді упевнений.

Дуже добре, що вдалось провести повноцінні збори разом з командою. У нас був час, аби награти ігрові зв’язки, прищепити стиль гри, який хоче бачити наш тренерський штаб. Команді вдалось здобути 7 перемог у 9-ти літніх спарингах, але ми не ставили перед хлопцями задачу вигравати у кожному матчі на зборах. Головне було – максимально якісно підготуватись до сезону. Тішить, що хлопці демонстрували якісну гру. Будемо сподіватись, що всі ці напрацювання нам вдасться реалізувати і в офіційних матчах.

Ми розпочинаємо сезон проти Зорі. Це бронзовий призер минулого чемпіонату, який представлятиме Україну в єврокубках. Звичайно, це дуже серйозний суперник. Готуємось у звичному режимі. Звісно, будемо деякі моменти готувати конкретно під суперника, але в загальному від своїх принципів гри відходити не збираємось. Будемо намагатись грати у той футбол, який награвали під час літніх зборів.

Так, саме у матчі проти Зорі я дебютував на чолі Руху у минулому сезоні. Але гра проти луганського клубу не є принциповою для мене. За перемогу в кожному матчі дають по 3 очки, незалежно від того, хто проти тебе грає. На кожен матч команда повинна виходити з думками лише про перемогу. Дякуємо нашим Збройним Силам України, завдяки яким ми можемо тренуватись та грати у футбол", — наводить слова Пономарьова офіційний сайт Руху.

Поєдинок Рух — Зоря розпочнеться сьогодні о 15:00 за київським часом, а слідкувати за його подіями ви можете в відео онлайн-трансляції на нашому сайті.