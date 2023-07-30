Україна

Голи двох новачків одеського клубу гарантували Роману Григорчуку перемогу в його 150-му тренерському матчі в рамках чемпіонату України.

У рамках першого туру нового сезону українського Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ, який підвищився у класі за підсумками минулої кампанії, зустрівся на власному стадіоні з одеським Чорноморцем.

Підопічні Романа Григорчука "привітали" новачка з дебютним матчем у еліті українського футболу вже на 38-й хвилині голом у виконанні Богдана Бойчука, який приєднався до одеської команди цього літа з харківського Металіста.

У другому таймі ЛНЗ робив більш впевнені кроки до того, щоб повернути рівновагу в рахунку, проте на 65-й хвилині ще один новачок Чорноморця, словенець Йон Шпорн, подвоїв перевагу одеситів та поставив черкаський колектив у більш скрутне становище.

Забити бодай один м'яч у гравців ЛНЗ так і не вийшло, тому Чорноморець розпочав свій сезон із впевненої перемоги, тоді як клуб із Черкас дебютував в УПЛ з домашньої поразки з рахунком 0:2. Для головного тренера "моряків" Романа Григорчука це був 150-й матч у тренерській кар'єри в рамках чемпіонату України.

ЛНЗ (Черкаси) – Чорноморець (Одеса) 0:2

Голи: Бойчук, 38, Шпорн, 65

ЛНЗ: Самойленко, Бойко, Ковальов, Лопирьонок, Наумець (Шестаков, 46), Норенков, Прядун, Рибалка (Олійник, 82), Савін (Пасіч, 63), Стасюк, Хамелюк (Копил, 69)

Чорноморець: Білик, Єрмаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильєв, Гучек (Штогрін, 61), Кузик, Шпорн, Ієде (Хадіда, 83), Бойчук

Попередження: Савін, Хамелюк, Копил – Гучек, Шпорн, Васильєв