Україна
29 липня 2023, 19:03
Шахтар розпочав сезон УПЛ з перемоги над Металістом 1925
Команда Патріка ван Леувена протестувала нові придбання, проте не обійшлась без проблем у захисті.
Металіст 1925 — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
29 липня 2023, 19:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст 1925 — Шахтар 1:2
Голи: Юсов, 56 — Матвієнко, 31, Траоре, 47
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Курило, Безуглий — Кравченко (А. Кравчук, 24), Вачіберадзе, Бичек (Арі, 62) — Русин, Сидоров (Абдуллаєв, 59), Юсов.
Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов (Педріньйо, 79) — Криськів, Бондаренко, Зубков, Кащук (Невертон, 73) — Сікан (Кастілло, 89), Траоре (Келсі, 73).
Попередження: А. Ткачук, Безуглий, Русин — Бондаренко, Траоре.