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Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 29 липня 2023 року, 17:00.

У матчі стартового туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар у гостях здобув перемогу над харківським Металістом 1925 (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 31 хвилині, коли у складі "гірників" відзначився Матвієнко.

Потім на початку другого тайму Траоре подвоїв перевагу команди Патріка ван Леувена, на що харків'яни відповіли єдиним результативним ударом у виконанні Юсова.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Шахтар у першому турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Металіст 1925 — Шахтар 1:2

Голи: Юсов, 56 — Матвієнко, 31, Траоре, 47



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Є. Ткачук, Курило, Безуглий — Кравченко (А. Кравчук, 24), Вачіберадзе, Бичек (Арі, 62) — Русин, Сидоров (Абдуллаєв, 59), Юсов.



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов (Педріньйо, 79) — Криськів, Бондаренко, Зубков, Кащук (Невертон, 73) — Сікан (Кастілло, 89), Траоре (Келсі, 73).



Попередження: А. Ткачук, Безуглий, Русин — Бондаренко, Траоре.