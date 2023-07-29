Іспанія

Футболіст "гірників" не зміг самостійно залишити поле.

У матчі стартового туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув перемогу над харківським Металістом 1925 (2:1).

Наприкінці цієї зустрічі ушкодження отримав захисник "гірників" Валерій Бондар.

У компенсований час до другого тайму 24-річний українець невдало приземлився на газон, після чого не зміг продовжити гру.

Внаслідок футболіста з поля забрав електромобіль медичної бригади.

Раніше повідомлялося, що Судаков не допоможе Шахтарю на початку сезону через апендицит.