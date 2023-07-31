Україна

Дарійо Срна оцінив новачка команди.

Директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна прокоментував підписання вінгера Егіналду.

"Шахтар повертається туди, де ми були. Бразильський ринок, швидкий вінгер. Підписали сильного гравця, який може діяти на всіх позиціях в атаці. Його хвалять та рекомендують. І ми побачили те, що нам потрібно. Я впевнений, що він писатиме історію «Шахтаря».

Ми зараз дивимося не лише на бразильський ринок, а й на Еквадор, Венесуелу. Вважаю, що Егіналду – сильне посилення. Він уже тренується з командою, у нас немає часу на його адаптацію. Минули часи, коли ми підписували гравця та чекали півтора-два роки", – сказав Срна в інтерв'ю офіційному ютуб-каналу Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що Шахтар оголосив про трансфер півфіналіста молодіжного чемпіонату Європи-2023.