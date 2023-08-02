Україна

Під час проведення обшуків у двох підозрюваних виявлено та вилучено викрадене майно.

На Закарпатті викрито злочинну групу, яка обікрала колишнього футболіста національної збірної України та донецького Шахтаря на суму понад 500 тисяч доларів США. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, двоє членів злочинної групи здійснювали крадіжки з приватних будинків у Закарпатській області.

Вони ретельно готувалися до вчинення злочинів. За допомогою спецтехніки проводили спостереження за майбутнім об’єктом.

Щоб їх не викрили, пересувалися дорогами без відеоспостереження та використовували інші методи конспірації.

Однією з жертв крадіїв став колишній гравець національної збірної України з футболу та ФК Шахтар Донецьк. З його будинку викрали значну кількість коштовних речей та гроші.

Загалом вони завдали потерпілим понад 500 тис доларів США збитків.

Під час проведення обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено викрадене майно. Наразі їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою", — сказано в заяві Офісу Генпрокурора.

За інформацією Української правди, яка посилається на співрозмовника у правоохоронних органах, жертвою злодіїв став колишній центральний захисник Олександр Кучер, який нині працює на посаді головного тренера в СК Дніпро-1.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора двом зловмисникам повідомлено про підозру за фактом викрадення чужого майна (ч. 4 ст. 185 КК України).