Україна

Керманич дав свій коментар.

ЛНЗ не залишив шансів Минаю дебютною перемогою в УПЛ. Коментар після гри дав головний тренер Минаю Володимир Шаран.

"Все нормально, це життя. Після гри першого туру було багато позитивних розмов. І в команді чув це. Маю на увазі нашу гру проти Динамо. Просив хлопців забути той матч. Ми дійсно непогано виглядали, хоч і програли 1:4. Наголошував, що наступний матч буде важче. Так і сталось.

Фізично побачив, що хлопці не у тій формі. Це в першу чергу проблема головного тренера. Десь втома позначилася на результаті – був дуже важкий переїзд з Києва потягами. А сьогодні не проявили характер. Можливо, ще позначилась відсутність Олександра Бандури. Воротар – це пів команди.

До перерви була рівна гра, але майстерність футболістів ЛНЗ призвела до першого голу. Ми перебудувались вже після перерви. Поміняли тактичну схему, розпочали непогано, але пропустили другий гол і хлопці почали розкриватись. На контратаці нас спіймали і Наумець забив третій гол. Трагедії не сталось. Прикра поразка, але готуємось далі", — наводить слова Шарана офіційний сайт Миная.

Наступними вихідними закарпатський Минай зіграє вдома проти дніпровського Дніпра-1.