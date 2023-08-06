Україна

Хорватський хавбек може продовжити кар'єру в Україні, але є одна важлива проблема.

Півзахисник туринського Ювентуса Марко П'яца може продовжити кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Numero-Diez.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного хорвата зацікавлене київське Динамо, яке розглядає варіант оренди футболіста з правом подальшого викупу.

Керівництво "старої синьйори" не проти розлучитися з гравцем, але головною проблемою є його зарплата, яка становить близько двох мільйонів євро за сезон.

Минулого сезону П'яца провів 17 поєдинків без результативних дій у складі Емполі на правах оренди.