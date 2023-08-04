Ліга конференцій

Стало відомим місце проведення єврокубкого матчу "біло-синіх".

Матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій між київським Динамо та грецьким Арісом пройде у румунському Бухаресті. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Матч пройде в четвер, 17 серпня, на домашній арені місцевого Рапіда — стадіоні Джулешті, який вміщує трохи більше 14 тисяч осіб.

Інформація про квитки на майбутній поєдинок з'явиться пізніше.

Нагадаємо, перший матч між Арісом та Динамо відбудеться у Салоніках на стадіоні імені Клеантіса Вікілідіса. Гра пройде 10 серпня.