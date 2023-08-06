Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та житомирське Полісся.
Максим Третьяков, фото СК Дніпро-1
06 серпня 2023, 14:05
Дніпровський Дніпро-1 та житомирське Полісся зіграють у центральному матчі другого туру української Прем'єр-ліги на полі ужгородського Авангарду.
Олександр Кучер вирішив використати з перших хвилин Максима Третьякова на вістрі атаки.
Юрій Калітвінцев, після перемоги над рівненським Вересом (2:0), залучив до стартового складу Сергія Чоботенка в центр оборони.
Дніпро-1: Кінарейкін — Є. Пасіч, Адамюк, Сарапій, Каплієнко — Бабенко, Бланко — Мірошниченко, Піхальонок, Рубчинський — Третьяков.
Запасні: Макс Валеф, Сваток, Горбунов, Танчик, Пуріта, Горін, Когут, Гаджиєв, Ківінда, Білл.
Запасні: Бойко, Шастал, Янаков, Шаповал, Мустафаєв, Крушинський, Микитюк, Поспєлов.
Полісся: Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Огіря — Козак, Танковський, Макуана — Будківський.
Гра Дніпро-1 — Полісся почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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