До вашої уваги пряма трансляція матчу другого туру української Прем'єр-ліги.
Гравці Дніпра-1, СК Дніпро-1
06 серпня 2023, 11:58
Сьогодні, 6 серпня, відбудеться матч другого туру української Прем'єр-ліги, в якому Дніпро-1 прийме житомирське Полісся.
Матч УПЛ проходитиме на стадіоні Авангард в Ужгороді. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Денис Шурман. Також на матчі буде доступна система ВАР, за якою слідкуватиме Олексій Деревинський.
Онлайн-трансляція:
Нагадаємо, перший тур Дніпро-1 пропустив через єврокубкові матчі в Лізі чемпіонів проти Панатінаїкоса, а Полісся стартувало з перемоги над Вересом (2:0).