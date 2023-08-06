Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу другого туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 6 серпня, відбудеться матч другого туру української Прем'єр-ліги, в якому Дніпро-1 прийме житомирське Полісся.

Матч УПЛ проходитиме на стадіоні Авангард в Ужгороді. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Денис Шурман. Також на матчі буде доступна система ВАР, за якою слідкуватиме Олексій Деревинський.

Онлайн-трансляція:

Нагадаємо, перший тур Дніпро-1 пропустив через єврокубкові матчі в Лізі чемпіонів проти Панатінаїкоса, а Полісся стартувало з перемоги над Вересом (2:0).