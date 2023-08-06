Команда із Ковалівки посилила свій склад бразильським форвардом.
Рангел, ФК Колос
06 серпня 2023, 15:49
Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Рангелом.
Деталі угоди із 28-річним бразильцем не розголошуються.
Останнім клубом футболіста була Рига, яка нині лідирує у чемпіонаті Латвії.
Нагадаємо, Рангел вже має досвід виступів в УПЛ, оскільки він виступав за полтавську Ворсклу. На його рахунку 13 матчів, чотири забиті м'ячі та один асист.
Після початку війни в Україні футболіст вирушив в оренду азербайджанському Сабаху, після чого перебрався до Риги.
Цього сезону Рангел провів 13 матчів, у яких забив два м'ячі.