Україна

Команда із Ковалівки посилила свій склад бразильським форвардом.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із нападником Рангелом.

Деталі угоди із 28-річним бразильцем не розголошуються.

Останнім клубом футболіста була Рига, яка нині лідирує у чемпіонаті Латвії.

Нагадаємо, Рангел вже має досвід виступів в УПЛ, оскільки він виступав за полтавську Ворсклу. На його рахунку 13 матчів, чотири забиті м'ячі та один асист.

Після початку війни в Україні футболіст вирушив в оренду азербайджанському Сабаху, після чого перебрався до Риги.

Цього сезону Рангел провів 13 матчів, у яких забив два м'ячі.