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Керманич Зорі — про поразку від Кривбасу у другому турі УПЛ.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря зазнала другої поразки поспіль, поступившись криворізькому Кривбасу з рахунком 1:3.

Головний тренер "мужиків" Ненад Лалатовіч поділився емоціями від результату цього протистояння.

"Важко щось казати після такої гри. Як з Рухом добре грали перший тайм. Заробили непотрібний пенальті у власні ворота перед перервою. У другому таймі така ж проблема, що й тиждень тому — стояли далеко від гравців суперника. Не вистачало Джордана. Знов червона картка непотрібна…. Два пенальті в наші ворота. Не розумію своїх гравців. Як так можна тримати суперника при кутовому!?



Дуже важно після такої поразки. Деяким футболістам треба зрозуміти, що вони повинні грати за Зорю, а не за себе, начебто це приватний матч.

Ми готові не на сто відсотків. Не хочемо шукати відмазок. Наша команда буде іншою, коли повернуться травмовані гравці. Також нам потрібен опорний півзахисник. Більша частина команди не були з нами більшість збору. До того ж була сильна спека. Дуже важко", — цитує слова Ненада Лалатовіча офіційний сайт Зорі.

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