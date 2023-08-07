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Керманич Полісся прокоментував виступ команди в грі проти Дніпра-1.

Житомирське Полісся в другому турі української Прем’єр-ліги в меншості було близьким від того, аби відібрати очки в дніпровського Дніпра-1.

Дніпро-1 — Полісся 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "вовків" Юрій Калітвінцев поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Цікава для вболівальників гра. Важко грати в меншості майже весь матч. Але мені сподобалось. Сподобалось, як наша команда дисципліновано грала в обороні.

У атаці у нас був план: на швидких наступах, на контратаках піймати оборону суперника. Передумови для цього були, але реалізації — немає.

Загалом я цю гру відніс би в позитив. Найголовніше — це чоловічий характер нашої команди, працюємо далі. Мені сподобалось, як дисципліновано і по-чоловічому грала наша команда", — розповів український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє вдома проти львівського Руху.