Україна

Коментар тренера Колоса після гри з одеситами.

Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк прокоментував перемогу у 2 турі УПЛ над одеським Чорноморцем (2-0).

"Я задоволений сьогоднішньою перемогою, хлопці проявили характер та майстерність і перемогли дуже сильного суперника – організованого, який вміє атакувати й оборонятись. Я вважаю, що Чорноморець зараз одна з найкращих команд чемпіонату по організації гри, яку їм поставив їх тренер, до якого я відношуся з великою повагою.

Навіщо змінили лавку запасних? Та просто в нас був ремонт і ми базувалися на тій лаві, що лівіше виходу, а тепер повернулися на своє місце. Зіграли на ній одну гру товариську, другу і так і залишилися, а чи на фарт це — побачимо.

У нас перебуває Рангел. Це цікавий гравець, він грав за Ворсклу, КуПС, Ригу. Він може нас підсилити, але він травмований, отримав травму в єврокубковій грі. Попри це, ми підписали з ним контракт, будемо його відновлювати, щоб він нам допоміг. В нього пошкоджена задня поверхня стегна, відновлення триватиме три-чотири тижні.

Зробили гру запасні? Для мене важливо, що ми — єдина команда і сьогодні гравці, що вийшли на заміну, продовжили робити те, що робили футболісти основи. В них є розуміння гри, і ми підтримуємо темп гри за допомогою замін. Я вдячний цим хлопцям, можливо, вони ображаються на мене, що не грають в основі, але не показують цього. Для мене це дуже приємно, це показує їх професіоналізм", – зазначив Ярослав Васильович.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Колос — Чорноморець у 2 турі української Прем'єр-ліги.